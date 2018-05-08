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Президент футбольного клуба «Крылья Советов» не видит перспектив команды в РФПЛ
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Президент футбольного клуба «Крылья Советов» не видит перспектив команды в РФПЛ 

RT на русском 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Президент самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал о нынешнем положение дел в клубе, который вышел в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) по итогам текущего сезона.
«Сегодня команда регулярно получает зарплату. Долговые обязательства с прошлых времен ещё остались, но мы их потихоньку сокращаем. За два года 180 миллионов погасили. Прекрасно знаю бюджеты других клубов и понимаю, что для некоторых — это не много. Но для нас — значительно», — цитирует Шляхтина «Спорт-Экспресс».
Он также рассказал, какие задачи ставят «Крылья Советов» на будущий сезон. По мнению главы клуба, текущее финансовое положение не позволяет самарцам рассчитывать на что-то большее, чем борьба за выживание в РФПЛ.
«Неоднократно заявлял, что с таким бюджетом мы так и будем кататься на лифте: «ФНЛ-премьер-лига-ФНЛ-премьер-лига». Нужно либо увеличивать бюджет и подписывать более серьёзных игроков и жить спокойно, либо так и будет. Поэтому у меня порой возникает желание уйти с этого проекта. Я не вижу перспектив. Регион не добавит, а тянуть всё время на жилах — это нереально», — заявил Шляхтин.
Ранее самарские «Крылья Советов» одержали победу над краснодарской «Кубанью» в матче 37-го тура ФНЛ и вышли в РФПЛ.
RT на русском: последние новости
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