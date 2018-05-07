В Crossout возвращаются танковые сражения

Targem Games и Gaijin Entertainment в честь Дня Победы запустили в постапокалиптическом онлайновом боевике Crossout игровое событие «Победный рубеж». До 14 мая игроки смогут принять участие в командных сражениях на танках Т-34, восстановленных по старым чертежам. Для владельцев PS4 и Xbox One потасовка будет доступна с 8 по 15 мая.

Команды из шести игроков попытаются уничтожить друг друга или захватить важную точку на улицах разрушенного города, в пустыне, на территории бывшего завода, у заброшенного космодрома и в скалистом ущелье. У танкистов есть универсальные тактики: например, целиться в генератор или боекомплект вражеской машины, чтобы полюбоваться живописным взрывом. Но при этом на каждой карте есть свои условия, и потребуется особая стратегия.

Участие в потасовке «Последний рубеж» не принесёт очки репутации или ресурсы. Вместо этого наградой станут уникальные наклейки на бронемобили. Самую первую наклейку «Белая звезда» игроки получат всего за три победы. А чтобы украсить свою машину «Орденом победителя», придётся одержать двадцать побед в праздничном режиме.