«Первое, самое важное, никогда нельзя обманывать игроков. Относиться к ним ровно, говорить правду. Иногда она бывает сложной, но это мой самый важный принцип. Фернандеш был недоволен, что мы его не поставили в Краснодаре. Сели, стали разговаривать, почему он не играл. Основное — это работа. Нужно с игроками говорить. Мы выиграли из-за десяти ребят, которые меньше всех играли, но тренировались по максимуму. Вот Эдер тоже мало играл и обижался, а как вышел против »Зенита». Психология это самое важное в спорте».