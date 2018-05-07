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Юрий Семин: Самый важный принцип для меня — это говорить правду своим игрокам
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Юрий Семин: Самый важный принцип для меня — это говорить правду своим игрокам 

Советский спорт 46 минут назад
«Первое, самое важное, никогда нельзя обманывать игроков. Относиться к ним ровно, говорить правду. Иногда она бывает сложной, но это мой самый важный принцип. Фернандеш был недоволен, что мы его не поставили в Краснодаре. Сели, стали разговаривать, почему он не играл. Основное — это работа. Нужно с игроками говорить. Мы выиграли из-за десяти ребят, которые меньше всех играли, но тренировались по максимуму. Вот Эдер тоже мало играл и обижался, а как вышел против »Зенита». Психология это самое важное в спорте».
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