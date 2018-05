Девушки в инвалидных креслах массово выкладывают в сеть сексуальные селфи. Что происходит?

Сеть захватил новый бодипозитив-флешмоб: девушки со всего мира постят фотографии под хештегом #hotpersoninawheelchair (в коротких юбках, топах-корсетах и даже костюме Чудо-женщины!) и рассказывают о том, что инвалидность — не помеха красоте и сексуальности. Все началось с Twitter-публикации американца Кена Дженнингса со словами «Нет ничего грустнее привлекательного человека в инвалидном кресле», на которую тут же отреагировала активистка за права людей с ограниченными возможностями Энни Сегарра. «Поплачь, детка», — написала она под своей фотографией в клетчатом мини.

LRT: «Nothing sadder than a #HotPersonInAWheelchair»Cry about it, babe. pic.twitter.com/tOImQy8oFY— Annie Segarra (@annieelainey) 22 апреля 2018 г.

До России акция еще не дошла, зато женский манифест подхватили мужчины. Они публикуют снимки из спортзала, с соревнований и прогулки с детьми, опровергая слова американского блогера.

Публикация от Robyn The Trex Lambird (@robynlambird) 23 Апр 2018 в 11:35 PDT Публикация от Jill Marcaccio (@_jill_pickle) 29 Апр 2018 в 5:03 PDT Публикация от Neve Be [Badhouse Processions] (@nevebebad) 22 Мар 2018 в 3:47 PDT Публикация от Claire Freeman (@meesa_claire) 17 Мар 2018 в 1:22 PDT Did you call for a #HotPersonInAWheelchair? Happy sunny Monday 😎 pic.twitter.com/zsNF2jmf3x— Head Full Of Kittens #PCPEU (@notwaving) 7 мая 2018 г.

It's not attractive people being disabled that's «sad.»It's the people who think it disqualifies us from being full human beings because they base their assessment of us on how attractive they do or don't find us. That's sad. #HotPersonInAWheelchair pic.twitter.com/fCeuelrtfm— Rachel Sharp🖋️ (@WrrrdNrrrdGrrrl) 23 апреля 2018 г.

#HotPersonInAWheelchair 😜 pic.twitter.com/I3ECvtbE5G— Kate Loughlin (@ladykate72) 24 апреля 2018 г.

#HotPersonInAWheelchair i’m really bad asf lol pic.twitter.com/PyZD0r9jpX— aaron (@aaronphilipxo) 22 апреля 2018 г.

Fiquei sabendo de uma tag recente #HotPersoninAWheelchair que é sucessora da tag #DisabledAndCute. A tag «hot person…» é porque um babaca escritor nos EUA falo que «There's nothing sadder than a #HotPersonInAWheelchair », cara eu sou cadeirante e…sou gato pra caralho! pic.twitter.com/EKYKKRmmBe— Vinicius Carpov (@viniciuscarpov) 26 апреля 2018 г.

"Nothing is sadder than a #HotPersonInAWheelchair" -@KenJennings yep, the abject horror pic.twitter.com/ekQUTkt7ca— Laura Dorwart (@lauramdorwart) 22 апреля 2018 г.