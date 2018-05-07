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Кому больше всего уделили времени в «Войне бесконечности»?
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Кому больше всего уделили времени в «Войне бесконечности»? 

Мир фантастики 46 минут назад
Фото: Мир фантастики
Новый супергеройский блокбастер «Мстители: Война бесконечности» показал практически всех ключевых персонажей Киновселенной Marvel. Режиссёры картины постарались уделить время всем и каждому дать свою крутую сцену или шутку. Кому-то выделили больше времени, а кому-то меньше.
Пользователь базы данных о фильмах IMDb под ником ninewheels0 посчитал, сколько минут показывали каждого героя. Поглядите:
Гамора (Зои Салдана) — 19:30  Тони Старк (Роберт Дауни-младший) и Тор (Крис Хемсворт) — 18 и 14:30 минут
Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) — 11 минут 30 секунд
Звёздный Лорд (Крис Пратт) — 10:15  Вижен (Пол Беттани) — 9:45 минут
Алая Ведьма (Элизабет Олсен) — 9 минут
Брюс Беннер (Марк Руффало) — 8:45 минут
Человек-паук (Том Холланд) — 7 минут 30 секунд
Стив Роджерс (Крис Эванс) — 6:45 минут
Ракета (Брэдли Купер) — 6 минут
Чёрная Вдова (Скарлетт Йоханссон) — 5 минут
Дракс (Дейв Батиста) и Мантис (Пом Клементьефф) — 4:45 минуты
Чёрная Пантера (Чедвик Боузман) 3:50 минут
Грут (Вин Дизель), Небула (Карен Гиллан), Окойе (Данай Гурира) и Локи (Том Хиддлстон) — 3:15 минуты
Баки Барнс (Себастьян Стэн) получил только 2 минуты
Шури (Летиша Райт), М'Баку (Уинстон Дьюк), Росс (Уильям Херт) и Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) 60 секунд
Мария Хилл (Коби Смалдерс), Хеймдалль (Идрис Эльба) и Коллекционер (Бенисио дель Торо) появляются на 45 секунд, а Нед Лидс (Джейкоб Баталон) — всего на 15 секунд
Немало времени уделили и злодеям!
Танос (Джош Бролин) — 29 минут
Эбони Моу — 4 минуты
Проксима Миднайт и Кул Обсидиан — 3:45  Корвус Глейв — 3:30  Так выходит, что шутки про «сольник Таноса» не такие уж и шутки — безумному титану уделили больше всего времени в фильме.
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