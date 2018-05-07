Кому больше всего уделили времени в «Войне бесконечности»?

Новый супергеройский блокбастер «Мстители: Война бесконечности» показал практически всех ключевых персонажей Киновселенной Marvel. Режиссёры картины постарались уделить время всем и каждому дать свою крутую сцену или шутку. Кому-то выделили больше времени, а кому-то меньше.

Пользователь базы данных о фильмах IMDb под ником ninewheels0 посчитал, сколько минут показывали каждого героя. Поглядите:

Доктор Стрэндж ( Бенедикт Камбербэтч ) — 11 минут 30 секунд

Дракс (Дейв Батиста) и Мантис (Пом Клементьефф) — 4:45 минуты

Баки Барнс ( Себастьян Стэн ) получил только 2 минуты

Немало времени уделили и злодеям!

Эбони Моу — 4 минуты

Проксима Миднайт и Кул Обсидиан — 3:45 Корвус Глейв — 3:30 Так выходит, что шутки про «сольник Таноса» не такие уж и шутки — безумному титану уделили больше всего времени в фильме.