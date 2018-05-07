Ляйсан Утяшева рассказала о новом проекте

Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала в Инстаграме ролик, рассказывающий о новом проекте «Команда чемпионов».

Девушка отметила, что в рамках проекта вместе с другими послами Чемпионата Мира 2018 она будет учить людей вести здоровый образ жизни. «Много полезной информации о проекте и не только можно найти на сайте проекта», — написала Ляйсан.

Спортсменка рассказала, что ежедневно занимается зарядкой со своей семьей, поэтому первым заданием она сделала челендж «снять на видео семейную зарядку и выложить ее в социальные сети со специальными тегами». Под видео Утяшева попросила рассказать, почему люди начали заниматься спортом.

Автора самой интересной истории гимнастка пообещала наградить специальным набором с символикой ЧМ-2018, а лично от Ляйсан человек получит доступ к полной версии ее самого популярного онлайн-курса «Тело».