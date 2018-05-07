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Ляйсан Утяшева рассказала о новом проекте
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Ляйсан Утяшева рассказала о новом проекте 

Russianshowbiz.info 46 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала в Инстаграме ролик, рассказывающий о новом проекте «Команда чемпионов».
Девушка отметила, что в рамках проекта вместе с другими послами Чемпионата Мира 2018 она будет учить людей вести здоровый образ жизни. «Много полезной информации о проекте и не только можно найти на сайте проекта», — написала Ляйсан.
Спортсменка рассказала, что ежедневно занимается зарядкой со своей семьей, поэтому первым заданием она сделала челендж «снять на видео семейную зарядку и выложить ее в социальные сети со специальными тегами». Под видео Утяшева попросила рассказать, почему люди начали заниматься спортом.
Автора самой интересной истории гимнастка пообещала наградить специальным набором с символикой ЧМ-2018, а лично от Ляйсан человек получит доступ к полной версии ее самого популярного онлайн-курса «Тело».
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