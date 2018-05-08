Врио главы Кузбасса поручил выплатить деньги 104-летнему ветерану, не получившему «Оку»

КЕМЕРОВО, 8 мая. / ТАСС /. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев поручил главе Новокузнецка Сергею Кузнецову выплатить 100 тыс. рублей компенсации старейшему в Кузбассе ветерану Великой Отечественной войны, 104-летнему Алексею Оборину, не получившему автомобиль «Ока». Об этом Цивилев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» после встречи с семьей ветерана в Новокузнецке во вторник.

"За чашкой чая Алексей Павлович и его супруга Надежда Семеновна рассказали, что их квартира нуждается в ремонте, посетовали на отсутствие холодильника и на то, что не получили подарок от государства — автомобиль «Ока». Выслушав проблемы пенсионеров, я поручил Сергею Кузнецову (мэр Новокузнецка — прим. ТАСС) в кратчайшие сроки решить вопрос по улучшению жилищных условий участника Великой Отечественной войны и выплатить в качестве компенсации за автомобиль 100 тыс. рублей", — написал Цивилев.

По данным пресс-службы областной администрации, Алексею Оборину 104 года, он старейший в Кузбассе ветеран Великой Отечественной войны. Оборин родился в Алтайском крае, с 16 лет живет в Новокузнецке, всю свою трудовую жизнь посвятил Кузнецкому металлургическому комбинату.

Оборин прошел всю войну, победу встретил под Кенигсбергом. «Я узнал о Победе на день раньше, потому что служил в связи и услышал, как англичане объявили, что немцы капитулировали, а 9 мая об этом сказали уже наши. Отмечал два раза», — приводит пресс-служба слова ветерана.

Как правило, он самостоятельно посещал все парады Победы, а в этом году добраться до мест торжественных мероприятий в городе ему помогут социальные работники.