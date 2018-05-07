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День здоровья отпразднуют в Таганском районе
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День здоровья отпразднуют в Таганском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 39 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В рамках празднования Дня здоровья в Центре творческого развития «Планета радости» 20 мая состоятся состязания.
— Неподалеку от нашего клуба, на улице, мы организуем соревнования, чем-то напоминающие «Веселые старты». В них войдут разнообразные игры с мячом, упражнения на скакалках, забеги и прочее, — поделился подробностями сотрудник заведения Алексей Зуев.
Он добавил, что программа спортивного мероприятия еще уточняется, и, возможно, в ней произойдут изменения.
Всех желающих приглашают по адресу: Котельническая набережная, дом 1/15, корпус Б. Точное время начала состязаний уточняется. Вход свободный.
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