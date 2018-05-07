День здоровья отпразднуют в Таганском районе

В рамках празднования Дня здоровья в Центре творческого развития «Планета радости» 20 мая состоятся состязания.

— Неподалеку от нашего клуба, на улице, мы организуем соревнования, чем-то напоминающие «Веселые старты». В них войдут разнообразные игры с мячом, упражнения на скакалках, забеги и прочее, — поделился подробностями сотрудник заведения Алексей Зуев

Он добавил, что программа спортивного мероприятия еще уточняется, и, возможно, в ней произойдут изменения.

Всех желающих приглашают по адресу: Котельническая набережная, дом 1/15, корпус Б. Точное время начала состязаний уточняется. Вход свободный.