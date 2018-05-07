Поисковики Екатеринбурга «рассекретили» имена 180 погибших героев ВОВ

На Широкореченском мемориале в ближайшее время появятся дополнительные плиты с именами 180 бойцов Красной армии, умерших в госпиталях Свердловска и области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили «Уралинформбюро» в пресс-центре Ассоциации поисковых отрядов «Возвращение».

По словам председателя ассоциации Елены Скуратовой, на след этих бойцов поисковикам удалось выйти в ходе работы с госпитальными документами. По невыясненной причине эти 180 фамилий до сих пор не увековечены ни на на Михайловском кладбище, ни на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. Как пояснили в пресс-службе Ассоциации, установку дополнительных плит возьмет на себя администрация Екатеринбурга.

Стоит напомнить, что Широкореченский мемориал был открыт в 1975 году и изначально назывался «Место захоронения 814 воинов, умерших от ран в госпиталях г. Свердловска».

К 70-летию Победы мемориал был капитально реконструирован: на нем появилось шесть монументальных рельефов, составляющих художественную композицию «Вехи Великой войны». Тогда же, впервые в истории города, у подножия мемориальной стелы был зажжен Вечный огонь.

Параллельно велась работа по идентификации солдат, захороненных на Широкой Речке, но не «учтенных» в ходе строительства мемориала. Так, в 2014 году работники МКУ «Служба городских кладбищ» отреставрировали расположенные рядом со стелой шесть «безымянных» воинских захоронений, установив на них гранитные надгробия с надписью «Неизвестный Солдат».

В 2016 году члены поисковых отрядов Свердловской области сумели установить имена еще четырех советских солдат, умерших от ран в госпиталях Свердловска и покоящихся в братской могиле на Широкой Речке.