Юрий Семин: Не согласен с Дзагоевым, у нас хороший футбол 

«Не согласен с Дзагоевым, что у нас лига на одной ноге. Футбол в России на высоком уровне. Команды, которые внизу очень сильно прибавили. А вот те, которые выше — нет. Ушёл Халк, Витсель, Вальбуэна, Ниасс. Игроки такого уровня должны быть в нашей лиге.
Для команд, которые играют в еврокубках надо сделать недельный цикл. Давайте своими преимуществами пользоваться. Тогда мы будем иметь шансы в еврокубках. Мы прекрасно играли с „Ниццей“. Но три игры на неделе для нас сложно. Уровень наших игроков не соответствует зарубежным», — рассказал Семин "Советскому спорту".