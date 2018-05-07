Юрий Семин: Не согласен с Дзагоевым, у нас хороший футбол

«Не согласен с Дзагоевым, что у нас лига на одной ноге. Футбол в России на высоком уровне. Команды, которые внизу очень сильно прибавили. А вот те, которые выше — нет. Ушёл Халк, Витсель, Вальбуэна, Ниасс. Игроки такого уровня должны быть в нашей лиге.