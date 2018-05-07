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Юрий Семин: Не согласен с Дзагоевым, у нас хороший футбол
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Юрий Семин: Не согласен с Дзагоевым, у нас хороший футбол 

Советский спорт 25 минут назад
«Не согласен с Дзагоевым, что у нас лига на одной ноге. Футбол в России на высоком уровне. Команды, которые внизу очень сильно прибавили. А вот те, которые выше — нет. Ушёл Халк, Витсель, Вальбуэна, Ниасс. Игроки такого уровня должны быть в нашей лиге.
Для команд, которые играют в еврокубках надо сделать недельный цикл. Давайте своими преимуществами пользоваться. Тогда мы будем иметь шансы в еврокубках. Мы прекрасно играли с „Ниццей“. Но три игры на неделе для нас сложно. Уровень наших игроков не соответствует зарубежным», — рассказал Семин "Советскому спорту".
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