Российские байкеры едут дорогой славы до Берлина

Мотопробег «Дороги Победы на Берлин — 2018» вышел на финишную прямую. К 9 Мая колонна доберется до столицы Германии.

Состав участников пестрит разными национальностями. Вместе с мотоциклистами из разных регионов России в долгую поездку отправились байкеры из Белоруссии, Чехии, Сербии, Польши, Германии. Сам мотомарш, который начался в Краснодаре, был разделен на три этапа. В конце апреля байкеры доехали до Москвы, а уже сейчас добрались до городов Чехии.

Особых проблем в дороге не возникало вплоть до пересечения границы Польши.

— На территорию не пустили граждан Словакии и Чехии, — рассказал журналистам руководитель польского отделения клуба «Ночные волки» Дариуш Качмарчик. — Не могу сказать, какая в этом политическая цель и чего они хотят достичь. Такие действия могут только навредить.

Мотоциклы участников украшены флагами Победы — это дань памяти героям, которые отдали свои жизни в битве с фашистским захватчиком. Во время движения байкеры посещают мемориалы. 6 мая мотоциклисты прибыли в чешский город Брно, где возложили венки к памятнику красноармейцев на Центральном городском кладбище — здесь покоятся почти четыре тысячи воинов-освободителей.

СПРАВКА

В международном мотопробеге «Дороги Победы на Берлин — 2018» принимают участие 10 тысяч человек, в том числе и московские байкеры. Протяженность маршрута — свыше шести тысяч километров.

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