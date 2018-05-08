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Участники мотопробега «Дороги Победы» добрались до Германии
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Участники мотопробега «Дороги Победы» добрались до Германии 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
БЕРЛИН, 8 мая. /ТАСС/. Участники международного мотопробега «Дороги Победы» пересекли чешско-германскую границу и прибыли в город Дрезден. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте участников акции.
"Колонна в сопровождении полиции прибыла в Дрезден, где мотоциклисты отдали дань памяти солдатам-освободителям и возложили цветы на первом мемориале, установленном в 1945 году советским воинам", — говорится в сообщении.
9 мая байкеры прибудут в Берлин, где примут участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Они возложат цветы возле воинских мемориалов в Трептов-парке и в районе Тиргартен.
Международный мотопробег «Дороги Победы» проходит в четвертый раз. Байкеры намерены вновь повторить путь советских солдат до Берлина, проделанный во время Великой Отечественной войны.
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