Участники мотопробега «Дороги Победы» добрались до Германии

БЕРЛИН, 8 мая. / ТАСС /. Участники международного мотопробега «Дороги Победы» пересекли чешско-германскую границу и прибыли в город Дрезден. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте участников акции.

"Колонна в сопровождении полиции прибыла в Дрезден, где мотоциклисты отдали дань памяти солдатам-освободителям и возложили цветы на первом мемориале, установленном в 1945 году советским воинам", — говорится в сообщении.

9 мая байкеры прибудут в Берлин, где примут участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Они возложат цветы возле воинских мемориалов в Трептов-парке и в районе Тиргартен.

Международный мотопробег «Дороги Победы» проходит в четвертый раз. Байкеры намерены вновь повторить путь советских солдат до Берлина, проделанный во время Великой Отечественной войны.