Юрий Семин: «Никакая тактика не имеет значения, если сердце у игроков не горячее»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы в чемпионате России дал интервью обозревателям «СЭ» Александру ЛЬВОВУ и Игорю РАБИНЕРУ . Наставник железнодорожников отметил, что его команда во втором тайме против "Зенита" (1:0) разбудила в себе зверя. — Мы шли от игры к игре. У меня потрясающие помощники — бывшие игроки «Локомотива», — сказал Семин. -Это хороший тыл! В этом чемпионстве — заслуга и всех игроков. Причем очень большая — тех, кто был в резерве.

Самые большие проблемы часто случаются на тренировках на следующий день после матчей. Те, кто не играл, проводили энергичную, без нытья, тренировку. Управлять 11 игроками, которые вчера играли, всегда легче. Об этом мне не раз говорил Валерий Лобановский , и это абсолютно точно. Кто там говорит про старую школу? И вот с этим моментом у нас все было хорошо.

Никакая тактика не имеет значения, если сердце не горячее. Если футболист в себе не разбудил зверя, ничего не получится. Они с «Зенитом»— разбудили, особенно во втором тайме. Мы разбудили. Я всегда говорю — мы. И поэтому — выиграли. А с «Амкаром» не разбудили.

Полностью интервью Юрия Семина — скоро в «СЭ»

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