Рейтинг «Сплетника»: подводим итоги голосования за самую горячую жену футболиста сборной России

Инна Жиркова В течение целой недели вы активно голосовали за самых горячих жен футболистов сборной России, выражая в комментариях свои симпатии одним и довольно резко критикуя других. Теперь же пришло время подвести результаты нашего голосования и назвать ту единственную, которая удостоилась победы. Не будем томить вас долгим ожиданием и ходить вокруг да около. Рассказываем, кому пользователи нашего сайта отдали предпочтение. Итак, звание «самой горячей жены футболиста сборной России» читатели сайта «КВ» присудили Инне Жирковой, супруге Юрия Жиркова . Своей красотой и талантом наших читателей также поразила Катерина Герун, жена вратаря национальной сборной Игоря Акинфеева , которая заняла почетное второе место. Ну, а третьей в этом списке стала настоящая поклонница спорта, умница и красавица Ольга Березуцкая, избранница Василия Березуцкого. Кстати любопытно, что в прошлом Жирков, Акинфеев и Березуцкий долгое время были одноклубниками — футболисты выступали за ЦСКА. 1 место — Инна Жиркова

Инна Жиркова 2 место — Катерина Герун

Катерина Герун и Игорь Акинфеев 3 место — Ольга Березуцкая

Ольга Березуцкая О том, как Инна Жиркова встретила своего будущего мужа и чем она сейчас занимается, мы уже рассказали. Теперь же познакомим вас с самыми интересными фактами о нашей победительнице. 1. В детстве Инна увлекалась шитьем и легко могла сшить себе платье. Эта любовь не прошла и в зрелом возрасте, и несколько лет назад Жиркова представила собственный бренд одежды Milo by Inna Zhirkova.

2. Инна обожает сладости. Хотя, глядя на ее фигуру, поверить в это крайне сложно.

3. После скандального интервью, которое Инна дала, выиграв конкурс «Мисс Россия — 2012» (она не смогла ответить на вопрос, кто написал «Полонез Огинского» и кто такая Агния Барто), и обрушившейся на нее в результате критики она стала с юмором относиться ко всему, что о ней пишут в СМИ.

4. Инну сложно назвать соней. Сама она признается, что ей достаточно всего шесть часов сна. Зато как много всего можно успеть!

5. По словам Инны, своим детям она спуску не дает и воспитывает их в строгости, не позволяя им слишком много времени проводить за планшетом или просмотром телевизора.