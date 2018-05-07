Школьники Преображенки показали свои знания на олимпиаде

Ученики школы №1502 про МЭИ приумножили результаты на Всероссийской олимпиаде школьников, заняв два первых места и четыре призовых.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников обернулся победой для одиннадцатиклассницы Анны Вороненковой и девятиклассника Виктора Якушина. Ребята победили на ВОШ. Анна отлично показала себя знатоком английского языка, а Виктор — географии.

Как отметил заместитель директора Иван Внуков, школьники хорошо показали себя на всех этапах олимпиады. По его словам, сильно выросла конкуренция, задания стали сложнее. Двое юных преображенцев стали победителями, еще четверо — призерами. И. Внуков поблагодарил ребят, их родителей и учителей.