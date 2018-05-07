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Билич: «Я в шоке от чемпионства „Локомотива“
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Билич: «Я в шоке от чемпионства „Локомотива“ 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич прокомментировал победу «железнодорожников» в нынешнем чемпионате России.
«Честно, я в шоке от чемпионства «Локомотива»! Этот сезон — просто звездный час для команды. «Локо» показывал уникальный футбол, заслужил золото на 100 процентов. Да, я не ожидал такого результата, но парни заняли первое место абсолютно по делу.
Со времени моей работы в клубе в «Локомотиве» осталось не так много людей. Почти все ушли… Так что игрокам не звонил. Но поздравил Степана Левина, который работал моим переводчиком. И через него уже передал теплые слова футболистам, сотрудникам клуба.
Права ли Смородская, говоря, что это и ее победа? Да, почему нет. Поймите, Ольга Юрьевна жила «Локомотивом», каждый день проводила в офисе или на стадионе. Она много работала на благо клуба. Так что, да, она внесла свой вклад в это чемпионство. И тоже заслуживает теплых слов, как бы к ней не относились болельщики», — сказал Билич корреспонденту Sport24 Антону Матвееву.
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