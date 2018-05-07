Билич: «Я в шоке от чемпионства „Локомотива“

Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич прокомментировал победу «железнодорожников» в нынешнем чемпионате России.

«Честно, я в шоке от чемпионства «Локомотива»! Этот сезон — просто звездный час для команды. «Локо» показывал уникальный футбол, заслужил золото на 100 процентов. Да, я не ожидал такого результата, но парни заняли первое место абсолютно по делу.

Со времени моей работы в клубе в «Локомотиве» осталось не так много людей. Почти все ушли… Так что игрокам не звонил. Но поздравил Степана Левина, который работал моим переводчиком. И через него уже передал теплые слова футболистам, сотрудникам клуба.