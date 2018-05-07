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Гюндоган потроллил Зинченко
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Гюндоган потроллил Зинченко 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не упустил возможности подшутить над Александром Зинченко.
"Кто-нибудь знает место, где чинят трофеи? Для друга спрашиваю" — написал Гюндоган в своем твиттере.
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