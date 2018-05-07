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Льорис призывает «Тоттенхэм» собраться
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Льорис призывает «Тоттенхэм» собраться 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис призывает своих партнёров собраться с мыслями перед двумя заключительными матчами чемпионата.
"Тоттенхэм" уже мог обеспечить себе место в топ-4, но в последнее время допустил несколько осечек. На минувших выходных «шпоры» проиграли «Вест Бромвичу».
"У нас нет той свежести, которая была в сентябре, октябре или ноябре. Трудно играть с той же интенсивностью. Но все команды в конце сезона находятся в одинаковых условиях. Нужно отбросить все сомнения и понять, что оставшиеся два матча будут очень важны для будущего клуба и для будущего каждого из футболистов.
Мы боремся с «Ливерпулем» и «Челси». Это топ-клубы, которые привыкли к конкуренции на этом уровне. Нам нужно собраться, ведь теперь это вопрос менталитета. Не физического состояния, а именно менталитета. В игре с «Вест Бромвичем» нам не хватало агрессии в ключевые моменты. Это огорчает, ведь мы могли выступить в этом сезоне лучше.
Всё зависит от нас. Нужно быть уверенными и верить в себя. Сейчас не время для сомнений", — цитирует Льориса Goal.
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