Льорис призывает «Тоттенхэм» собраться

Капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис призывает своих партнёров собраться с мыслями перед двумя заключительными матчами чемпионата.

"Тоттенхэм" уже мог обеспечить себе место в топ-4, но в последнее время допустил несколько осечек. На минувших выходных «шпоры» проиграли «Вест Бромвичу».

"У нас нет той свежести, которая была в сентябре, октябре или ноябре. Трудно играть с той же интенсивностью. Но все команды в конце сезона находятся в одинаковых условиях. Нужно отбросить все сомнения и понять, что оставшиеся два матча будут очень важны для будущего клуба и для будущего каждого из футболистов.

Мы боремся с «Ливерпулем» и «Челси». Это топ-клубы, которые привыкли к конкуренции на этом уровне. Нам нужно собраться, ведь теперь это вопрос менталитета. Не физического состояния, а именно менталитета. В игре с «Вест Бромвичем» нам не хватало агрессии в ключевые моменты. Это огорчает, ведь мы могли выступить в этом сезоне лучше.

Всё зависит от нас. Нужно быть уверенными и верить в себя. Сейчас не время для сомнений", — цитирует Льориса Goal.