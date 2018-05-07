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Колобков провёл встречу с ветеранами спорта в преддверии Дня Победы
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Колобков провёл встречу с ветеранами спорта в преддверии Дня Победы 

RT на русском 38 минут назад
Министр спорта РФ Павел Колобков провёл традиционную встречу с ветеранами спорта, участниками и тружениками тыла Великой Отечественной войны.
Встреча состоялась в Государственном музее спорта.
«Мы гордимся вашими спортивными победами, мы высоко ценим ваш вклад в наш отечественной спорт. Для меня лично, для всех молодых спортсменов вы являетесь примером самоотверженности, жизненным ориентиром в делах и поступках», — заявил Колобков.
Министр поздравил ветеранов с годовщиной Великой Победы, напомнил о значимой роли спортсменов, выполнявших специальные боевые задания в ходе боевых операций.
В ходе встречи ветераны спорта вспоминали о непростом послевоенном становлении отечественного спорта, выдающихся спортивных достижениях, говорили о необходимости сохранять славные традиции отечественного спорта и передавать бесценный опыт молодёжи.
Ранее Колобков заявил, что Медведева и Тутберидзе добьются успехов после расставания.
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