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Система распознавания лиц идентифицировала 2 тыс. невиновных болельщиков как преступников
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Система распознавания лиц идентифицировала 2 тыс. невиновных болельщиков как преступников 

SecurityLab.ru 1 час назад
Более 2 тыс. болельщиков, присутствовавших на финале Лиги чемпионов УЕФА-2017 в Кардиффе (Великобритания), были ошибочно идентифицированы как преступники использовавшейся на чемпионате системой распознавания лиц.
Как сообщает издание The Guardian, полиция Южного Уэльса начала тестировать новую технологию в июне прошлого года с целью сделать поимку преступников более эффективной. С помощью камер проводится сканирование лиц в толпе, которые затем сравниваются со снимками преступников из полицейской базы данных.
Посмотреть на финальный матч между командами «Реал Мадрид» и «Ювентус» в валлийской столице пришло порядка 170 тыс. человек, и 2470 из них были идентифицированы системой как преступники. В итоге 92% результатов оказались ложноположительными, и валлийская полиция теперь вынуждена оправдывать свое использование новой технологии.
По словам полицейских, ни одна система распознавания лиц не является на 100% точной, однако с ее помощью им удалось произвести 450 арестов, при этом невиновные арестованы не были. Столь высокое число ложноположительных результатов во время финала Лиги чемпионов полицейские объясняют низким качеством изображений, предоставленных УЕФА и Интерполом. Кроме того, для сканирования такого большого количества лиц данная система применялась впервые.
Во время боксерского поединка Энтони Джошуа система выдала 46 ложноположительных результатов, а во время матча по регби между Уэльсом и Австралией в ноябре 2017 года было зафиксировано 42 ложноположительных результата. Тем не менее, все шесть результатов, выданных системой во время концерта Ноэла Галлахера в Кардиффе, оказались верны.
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