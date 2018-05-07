Система распознавания лиц идентифицировала 2 тыс. невиновных болельщиков как преступников

Более 2 тыс. болельщиков, присутствовавших на финале Лиги чемпионов УЕФА-2017 в Кардиффе (Великобритания), были ошибочно идентифицированы как преступники использовавшейся на чемпионате системой распознавания лиц.

Как сообщает издание The Guardian, полиция Южного Уэльса начала тестировать новую технологию в июне прошлого года с целью сделать поимку преступников более эффективной. С помощью камер проводится сканирование лиц в толпе, которые затем сравниваются со снимками преступников из полицейской базы данных.

Посмотреть на финальный матч между командами « Реал Мадрид» и «Ювентус» в валлийской столице пришло порядка 170 тыс. человек, и 2470 из них были идентифицированы системой как преступники. В итоге 92% результатов оказались ложноположительными, и валлийская полиция теперь вынуждена оправдывать свое использование новой технологии.

По словам полицейских, ни одна система распознавания лиц не является на 100% точной, однако с ее помощью им удалось произвести 450 арестов, при этом невиновные арестованы не были. Столь высокое число ложноположительных результатов во время финала Лиги чемпионов полицейские объясняют низким качеством изображений, предоставленных УЕФА Интерполом . Кроме того, для сканирования такого большого количества лиц данная система применялась впервые.