Кудрявцева поделилась откровенным фото в инстаграме

На аккаунт знаменитой чемпионки подписано более 300 тыс. человек.

Кудрявцеву считали королевой мировой художественной гимнастикой с осени 2012 года. Россиянка выиграла все, что только можно, за исключением Олимпиады.