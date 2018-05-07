Кудрявцева поделилась откровенным фото в инстаграме 

Известная российская спортсменка, тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева опубликовала откровенное фото в своем инстаграме, сообщает "Советский спорт".
На аккаунт знаменитой чемпионки подписано более 300 тыс. человек.
Кудрявцеву считали королевой мировой художественной гимнастикой с осени 2012 года. Россиянка выиграла все, что только можно, за исключением Олимпиады.
Ранее сообщалось, что пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова опубликовала серию из двух фотографий в купальнике.