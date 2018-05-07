Тренер по боксу Егор Зайцев отмечает 65-летний юбилей

Мастер спорта СССР по боксу, судья республиканской категории, отличник физической культуры и спорта России, вице-президент городской Федерации бокса, старший тренер-преподаватель по боксу специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №7 города Иваново Егор Зайцев 6 мая отметил 65-летний юбилей.

Спортсмены, которые занимались у Егора Зайцева, становились победителями первенств Европы, России, Центрального федерального округа, чемпионатов Ивановской области. Тренер подготовил 17 мастеров спорта России, 45 кандидатов в мастера спорта, более 2000 спортсменов — перворазрядников высшего спортивного мастерства. За время работы Егор Николаевич подготовил мастера спорта России, чемпиона физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» Серго Погосяна, мастер спорта России, победителя первенства России среди юношей ДмитрияХолостенко, финалиста Кубка России, призера чемпионата России, финалиста двух Международных турниров по женскому боксу, двукратная победительницаПервенства России среди юниоров Ольгу Чурахнину, финалистка чемпионата России, двукратная победительницаПервенства России среди юниорок по женскому боксу АлисуКлимину, мастера спорта России, победителяПервенства России среди юношей Антона Забалуева.

В настоящее время Егор Николаевич готовит к соревнованиям победителя Первенства Европы среди девушек 2016 года, бронзового призера Спартакиады учащихся по боксу 2017 года Снежану Ершову. Кроме того, им разработана учебная программа для отделения бокса с использованием современных инноваций.

Департамент спорта Ивановской области поздравляет Егора Николаевича Зайцева с юбилеем, желаем крепкого здоровья, новых талантливых учеников и побед на всероссийских и международных соревнованиях.