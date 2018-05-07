Ещё
Сёмин: «По первым тренировкам понял, что мы не имеем права такого игрока, как Фернандеш, не использовать»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Мутко получит неожиданную должность
Мутко получит неожиданную должность

Сёмин: «По первым тренировкам понял, что мы не имеем права такого игрока, как Фернандеш, не использовать» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после победы в чемпионате России отметил полузащитника Мануэла Фернандеша, который под его руководством стал получить игровую практику.
— Когда вы пришли, Фернандеш был «закопан» во вторую команду.
— И я перед первой же тренировкой сказал, чтобы его перевели в первую. И по тренировкам понял, что мы не имеем права такого игрока не использовать. Какая у него техника! По ней, думаю, никого в нашей премьер-лиге нельзя с Фернандешем сравнить.
— Думали ли до сезона о чемпионстве?
— Конечно, нет! До сезона за нас ломаного гроша никто не давал. Я — реальный человек. И перед матчем на Суперкубок со "Спартаком" думал только о том, чтобы его выиграть. И мы не должны были «Спартаку» проиграть. Если бы арбитр не ошибся и удалил Луиза Адриано, который потом забил, то мы бы его выиграли
Евро-футбол.Ру: последние новости
Льорис призывает "Тоттенхэм" собраться "Реал" хочет получить Кейна в обмен на Бэйла и Ковачича Прогноз на матч Анжи - Ахмат: кто из борцов за выживание сможет добиться успеха
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева выступила с официальным заявлением70
Кабаева дала откровенное интервью169
Медведева переезжает в Канаду28
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера97
Определено будущее гражданство Медведевой9
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение