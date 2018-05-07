Сёмин: «По первым тренировкам понял, что мы не имеем права такого игрока, как Фернандеш, не использовать» 

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после победы в чемпионате России отметил полузащитника Мануэла Фернандеша, который под его руководством стал получить игровую практику.
— Когда вы пришли, Фернандеш был «закопан» во вторую команду.
— И я перед первой же тренировкой сказал, чтобы его перевели в первую. И по тренировкам понял, что мы не имеем права такого игрока не использовать. Какая у него техника! По ней, думаю, никого в нашей премьер-лиге нельзя с Фернандешем сравнить.
— Думали ли до сезона о чемпионстве?
— Конечно, нет! До сезона за нас ломаного гроша никто не давал. Я — реальный человек. И перед матчем на Суперкубок со "Спартаком" думал только о том, чтобы его выиграть. И мы не должны были «Спартаку» проиграть. Если бы арбитр не ошибся и удалил Луиза Адриано, который потом забил, то мы бы его выиграли