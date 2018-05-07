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Боевые самолеты и пиротехника: в Самарской области восстановят военные события 1945 года
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Боевые самолеты и пиротехника: в Самарской области восстановят военные события 1945 года 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В день празднования 73-й годовщины Победы, 9 мая, в селе Красный Яр состоится военно-историческая реконструкция «Весна 1945 года».
— Выступление пройдет на улице Советской, 47, в районе места исторической крепости, — рассказали в администрации Красноярского района Самарской области.
Зрители увидят эпизод боя после Победы. На фестиваль привезут технику времен войны и даже самолет «ПО-2». Кроме того, организаторы подготовили для гостей необычный сценарий и мощную пиротехнику. Старт мероприятия запланирован на 18:00.
До начала реконструкции откроется интерактивная площадка «Меткий стрелок», будет играть эстрадно-духовой оркестр. Фестиваль закончится праздничным салютом.
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