Боевые самолеты и пиротехника: в Самарской области восстановят военные события 1945 года

В день празднования 73-й годовщины Победы, 9 мая, в селе Красный Яр состоится военно-историческая реконструкция «Весна 1945 года».

— Выступление пройдет на улице Советской, 47, в районе места исторической крепости, — рассказали в администрации Красноярского района Самарской области.

Зрители увидят эпизод боя после Победы. На фестиваль привезут технику времен войны и даже самолет «ПО-2». Кроме того, организаторы подготовили для гостей необычный сценарий и мощную пиротехнику. Старт мероприятия запланирован на 18:00.

До начала реконструкции откроется интерактивная площадка «Меткий стрелок», будет играть эстрадно-духовой оркестр. Фестиваль закончится праздничным салютом.