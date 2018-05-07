Имена Победы

Порталы Минобороны , где оцифрованы и выложены архивные документы времен Великой Отечественной войны, продолжают пополняться новыми данными: 20 млн новых записей появились там в последнее время. Несмотря на то, что впервые эти ресурсы заработали 11 лет назад, интерес к ним не ослабевает. Особенно в дни майских праздников — порталы ежедневно посещает более 1 млн пользователей (около 1000 в минуту). О том, что нового открывают нам архивы — в материале Sobesednik.ru

Документы должны работать

Сайт Министерства обороны «Память народа» — в сущности, это три портала: ОБД Мемориал (тут найдется информация о погибших воинах, пропавших без вести, о захоронениях), «Подвиг народа» (наградные листы, приказы и описания подвигов советских солдат и офицеров) и собственно «Память народа» (здесь собрана вся информация о боевых операциях Советской армии, журналы боевых действий, военные карты). По сути все три портала объединены в один.

На этом информационном ресурсе можно завести личный кабинет и «складывать» туда те документы, которые интересны лично вам или касаются истории вашей семьи. В «Личный кабинет» можно также добавлять и собственную информацию — данные о своих воевавших родственниках или их фотографии. Сегодня на портале Минобороны россияне создали порядка полумиллиона таких личных кабинетов.

В планах у кампании «Элар» (которая по контракту с Минобороны уже много лет занимается оцифровкой архивных документов времен ВОВ и специалисты которой, собственно, и создали эту уникальную базу данных, аналогов которой сегодня в мире нет) добавить в личный кабинет функцию оповещения владельца, когда на портале появляются новые документы.

А они появляются там постоянно. Как рассказал начальник Центрального архива Минобороны (ЦАМО) Игорь Пермяков, из 20 миллионов дел, хранящихся в архиве, девять миллионов касаются Великой Отечественной войны:

— И наша задача — давать людям возможность пользоваться этим массивом фактов, сохранять историческую правду, делать ее доступной для всех.

Награды, которые не дошли до героев

Пермяков рассказал, что за время ВОВ было произведено 13 млн награждений.

— Не всем героям награды были вручены вовремя: кто-то попал в госпиталь, кого-то перевели в другую часть и он погиб в бою… Могла быть неправильно написана и фамилия в приказе… С 1950-х было найдено много героев, кто не получил награды своевременно, — сказал глава Центрального архива Минобороны. — И они их получили в те годы. Но до сих пор поиск продолжается. Мы сейчас заканчиваем выверять списки по орденам, дальше будем — по медалям…

Игорь Пермяков // Фото: Виктория Савицкая / Sobesednik.ru А истории бывают удивительные. Как рассказали в Минобороны, не так давно вручили одному ветерану сразу четыре (!) ордена: все четыре были выписаны с ошибками, из-за чего герой вовремя их и не получил. Два месяца в ЦАМО разбирались с таким запутанным случаем.

С момента запуска портала «Подвиг народа» было найдено 232 героя, не получивших свои награды, и выдано 429 наградных удостоверений (они вручаются родственникам, если сам награжденный уже умер).

— А вот один из последних таких удивительных случаев, — рассказал Sobesednik.ru Игорь Пермяков. — Родственники одного человека нашли на сайте «Подвиг народа» наградной лист на лейтенанта Нестера Дворника, сказали об этом членам его семьи (они были знакомы). Те написали нам в архив с просьбой проверить информацию. Мы проверили. Оказалось, человек был награжден орденом Ленина посмертно, а награда родственникам вручена не была. После своей проверки мы формируем пакет документов, передаем в Главное управление кадров Минобороны, там все оформляют соответствующим образом и вручают родственникам наградные удостоверения, а в базу вносятся исправления.

Историю того подвига (как и многих других) может прочитать каждый. И хотя события описаны кратко и достаточно буднично, за скупыми словами четко видны полные трагизма и величия истории. Командир артиллерийской батареи лейтенант Нестер Гаврилович Дворник погиб 22 июля 1941 года в бою возле села Жабокирич в Белоруссии. Его батарея прикрывала передислокацию полка под ураганным огнем противника. И когда полк уже занял новый рубеж, а батарея лейтенанта Дворника вывела из строя много орудий противника, надо было выводить в безопасное место уже саму батарею. Когда одно из орудий вывели с линии огня, показалась колонна пехоты немцев. Оставшиеся орудия смогли ее остановить и разбить. Противник повернул назад, но тут у орудия, где стоял комбат, разорвался снаряд… Нестер Дворник погиб.

Со дня Победы прошло 73 года, но россияне по-прежнему трепетно относятся к своей истории. По словам Пермякова, в архив каждый месяц приходит по 20 тысяч писем с просьбами уточнить данные по воевавшим родственникам, помочь отыскать их могилы, проследить боевой путь…

Учебник военной истории

Эти базы еще долго будут пополняться. Во-первых, далеко не все документы, хранящиеся в ЦАМО, оцифрованы. И хотя ежегодно в базы вливаются все новые и новые документы, это не гарантирует того, что про каждого солдата удастся узнать: в 1941–1942 годах были такие жестокие бои, что и от некоторых полков вообще не осталось никаких документов (только если какие-то сведения попали в журналы боевых действий армий). Во-вторых, далеко не все данные хранятся исключительно в России. Так, из 5 млн военнопленных, информация у нас есть лишь на 1 млн человек. Частично хранящие такие данные архивы есть в США, частично — в Германии…

— Чаще всего тут срабатывают неформальные связи, — рассказал Сергей Баландюк , основатель и создатель корпорации «Элар». — Так, зимой я был в Германии, немцы до сих пор ищут своих пропавших без вести. Из 11 млн они нашли уже 10 млн Но судьбы 1 млн остаются для них тайной. Мы оцифровали для них 2 млн документов Красного Креста . А они нам обещали дать документы по концлагерям. Сначала только по одному, ну а дальше будем работать. Но и этот массив, думаю, добавит порядка 100 тысяч имен в наши базы.

Но будут ли учтены эти полученные «неформальным» образом документы в государственном архиве?

— Если эти документы и вольются в наши фонды, то только в виде электронных ресурсов, — говорит Игорь Пермяков. — В любом случае это правильно и удобно для нашей работы, что они будут влиты в информационный ресурс. Мы когда разговариваем с немецкими коллегами, всегда стоим на позициях обмена информацией.

Глава «Элар» озвучил еще одну инициативу, которую корпорация уже начала воплощать в жизнь при участии и поддержке Министерства обороны: создание учебника военной истории.

— Нам бы хотелось очистить историю ВОВ от лжи и мифов, — сказал Сергей Баландюк. — А на базе выложенных в открытый доступ архивных документов можно изучать подлинную историю.

К слову, возможности портала предполагают, что каждый и сам может создавать личный учебник истории — например, воспроизведя боевой путь того полка, в котором воевал ваш дед или прадед. Это тем более легко, что данные с географических карт времен войны на портале соотнесены с современными, на которых отмечены места призыва, военно-пересыльные пункты, позиции воинских частей с датой дислокации, исторические наименования всех населенных пунктов. А прочитав журналы боевых действий, семья узнает о том, чем жили в эти дни их предки, насколько тяжелыми были бои, какие были проблемы у полка, сколько раненых и убитых они потеряли в бою, как на самом деле поступали с дезертирами и какие донесения получала армия от разведчиков с оккупированной немцами территории…