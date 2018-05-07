Молодежь Строгина пробежит легкоатлетическую эстафету

Во вторник, 8 мая, в Строгине стартует традиционная легкоатлетическая эстафета «Строгинское кольцо». Соревнования, посвященные Дню Победы, пройдут уже в 18-й раз. Школьникам и студентам района предстоит пробежать в общей сложности 4 км 400 метров. Об этом сообщила главный специалист отдела досуга и спорта муниципалитета ВМО Строгино Вероника Пошехонова.

— Каждому из участников предстоит преодолеть дистанцию от 200 до 360 метров, — пояснила Вероника Пошехонова.

Участники легкоатлетической эстафеты пробегут по маршруту: ул. Маршала Катукова — ул. Таллинская — ул. Кулакова — ул. Маршала Катукова. Торжественная часть начнется в 11.20, а сами соревнования стартуют в 12.00 от дома №19 по улице Маршала Катукова.

Победители и призеры забега будут награждены кубками и медалями.