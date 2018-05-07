Экс-хоккеист НХЛ Уэйн Гретцки выкупил свое имение в Калифорнии за $13,5 млн

МОСКВА, 7 мая — РИА Недвижимость. Хоккеист Уэйн Гретцки , чье имя представлено в зале славы НХЛ, выкупил обратно свое имение в Калифорнии, в городе Thousand Oaks, за 13,5 миллионов долларов США, пишет Los Angeles Times.

Первоначально хоккеист продал его звезде нью-йоркского бейсбольного клуба Ленни Дайкстра в 2007 году за 18,5 миллионов долларов. В дальнейшем Дайкстра потерял это владение, так как был вынужден объявить о банкротстве, а имение было в залоге.

Это владение впоследствии было выставлено на аукцион и продано за 760 тысяч долларов, а в дальнейшем его выкупил Гретцки, говорится в статье.

В доме шесть спален, восемь ванных комнат, гостиная, обеденный зал, кухня, кабинет, спортзал и другие помещения. На территории есть в том числе теннисный корт, розовый сад, два гостевых домика. Хоккеист Грецки провел 20 сезонов в НХЛ и за рекордное число заброшенных шайб получил прозвище «Великий». После того, как он оставил хоккей в 1999 году, НХЛ не стала использовать его номер 99 в дальнейшем. Хоккейная лига сделала это единственный раз в своей истории, отмечается в сообщении.