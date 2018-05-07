В Челябинске домохозяйка и четыре педагога сколотили команду КВН и «рвут» залы

Челябинские КВНщицы со стажем объединились в новую команду «ФонДЮ», которой пророчат большой будущее. Пятеро женщин от 30 до 48 лет, среди которых четыре педагога и домохозяйка, теперь играют вместе со студентами в городской обучающей Open лиге, где обычно только тренируются работать на сцене. Участницы команды: Мария Пузина, Галина Черепанова , Евгения Коптеева, Марина Худякова и Алина Кутдусова, — много лет являлись руководителями молодежных команд, например, «Козырь» и «Шоу Трумена», сочиняли шутки и «натаскивали» ребят в области актерского мастерства.

— Я сама работала проректором по воспитательной работе челябинской филиала Университета Российской академии образования, в КВНе уже не счесть сколько лет, а в Open лиге играла со второй игры ее существования, — рассказала Алина Кутдусова.

Когда наставники встретились и разговорились на одном из фестивалей, то загорелись желанием снова зажечь на сцене. А то что вместе с двадцатилетними — так это ничего — есть чему поучиться друг у друга.

— Посмотрели, как круто на сцене и захотелось тоже получить удовольствие и внести разнообразие в трудовые будни. А также решили доказать всем, что КВНу как и любви все возрасты покорны, — отмечает Алина Кутдусова.

Юмор у квнщиц, как они сами говорят, возрастной. Например: «Данил, записывайте: 404590. Это индекс. Напиши мне». Дамы же, хоть и включают в выступление шуточки-пародии на стиль общения 20-летних, отмечают, что ни с кем не соревнуются — играют ради удовольствия.

— Сейчас нет мандража, мы просто куражимся. Пройдем дальше — пройдем, не пройдем — не пройдем, — говорит Алина Кутдусова.

Однако студенты-соперники не сомневаются, что «ФонДЮ» прорвется в финал сезона этого года.