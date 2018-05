Баффера окатило водой на «Стэмфорд Бридж». Видео

Популярный ринг-анонсер Майкл Баффер попал в курьезную ситуацию перед встречей 36-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль» (1:0). 73-летнего американца во время предматчевого шоу окатило водой из устройства для поливки газона.

🎙️💦 Here's Hall of Fame ring announcer Michael Buffer's unfortunate encounter with a sprinkler at Chelsea today. pic.twitter.com/6W8d3LseNe

— Michael Benson (@MichaelBensonn) May 6, 2018

We all saw it coming, apart from the great @Michael_Buffer himself. But the show went on — what a professional. #LetsGetReadyToTumbleDry pic.twitter.com/tRfnbEkxTZ

— William Hill Betting (@WilliamHill) 7 мая 2018 г.