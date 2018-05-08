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«Крыльям Советов» поставили задачу занять минимум 12-е место в Премьер-Лиге
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«Крыльям Советов» поставили задачу занять минимум 12-е место в Премьер-Лиге 

63.ru 57 минут назад
Фото: 63.ru
Перед «Крыльями Советов» поставят серьезные задачи на сезон 2018–2019 годов.
— «Крылья Советов» больше не хотят вылетать из Премьер-Лиги. Задача-минимум — 12-е место. Команда должна избежать стыковых матчей и не оказаться в зоне вылета, — рассказали в Министерстве спорта Самарской области.
Кроме того, «Крылышки» получат дополнительное финансирование для участия в элитном дивизионе российского футбола. Решение по назначению главного тренера примут через 1–2 недели после окончания турнира Футбольной национальной лиги.
Самарская команда обеспечила себе прописку в РФПЛ по итогам матча против краснодарской «Кубани», который прошел на стадионе «Самара Арена». Теперь спортсмены из областной столицы отправятся во Владивосток и сыграют в последнем туре ФНЛ с командой «Луч-Энергия». Игра назначена на 12 мая.
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