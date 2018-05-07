Смолов вспомнил об эксперименте с внешностью, за который ему стыдно

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал об эксперименте со своей внешностью, за который ему до сих пор неловко.

«Думаю, это проколотые уши с бриллиантами в них. Всего я три раза прокалывал, но обычно только левое: в 14 и 18 лет. А в 21 или 22 года в отпуске проколол оба уха. Вернулся домой в Саратов, вставил серьги с бриллиантами. Отец тогда в форме ультиматума сказал: или ты их снимаешь, или я перестаю с тобой общаться. А я знаю своего отца — он говорил всерьёз. Меня это очень удивляло — как можно перестать общаться из-за серёг! Но я их тогда, конечно, снял. Недавно наткнулся на фотографию с этими бриллиантами в ушах. Подумал: «Блин, как можно было ещё сомневаться в том, чтобы их вынуть!» — сказал Смолов в интервью «Чемпионату».

Полное интервью с Фёдором Смоловым читайте на «Чемпионате».