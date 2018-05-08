«Ле-Эрбье» — «ПСЖ». Прогноз Егора Титова

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов сделал прогноз на матч «Ле-Эрбье» — «ПСЖ» в финале Кубка Франции. Встреча состоится во вторник, 8 мая, на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Эксперт ставит в предстоящей встрече на то, что парижане победят разгромно.

Честно говоря, не знаю, что можно анализировать в случае с финалом Кубка Франции. Название клуба «Ле-Эрбье», как мне кажется, многие узнали только в этом году. Они молодцы, никто не ждал их выхода в финал. Но ведь они дошли до решающего матча, не обыграв ни одну команду из Лиги 1. Это не их проблема, конечно. Кто доставался — с тем и играли, проявляли характер. Но «ПСЖ» для «Ле-Эрбье» — это космос.

Не могу себе представить хоть какую-то борьбу в этом матче. «ПСЖ» в Кубке лиги в финале не пощадил «Монако», просто вынес его. Думаю, что та же участь ждет «Ле-Эрбье». Жалеть его парижане не будут. Это один из последних матчей Эмери. Ему хочется уйти, завоевав трофей.

Класс команда невозможно сопоставить. Разница просто гигантская. Думаю, надо ставить на победу Парижа с большой форой. «Ле-Эрбье» никогда не играл на таком большом стадионе. Это не будет давить, но это будет непривычно, тяжело.