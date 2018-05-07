Ле-Эрбье — ПСЖ: прогноз на финал Кубка Франции

Необычный финал национального кубка в этом сезоне можно наблюдать не только в России. Во Франции за трофей поборется малоизвестный «Ле-Эрбье» из третьего по рангу дивизиона. Правда, противостоять команде Стефана Масала будет грозный «ПСЖ», который планирует собрать все внутренние трофеи в своём клубном музее. "Евро-Футбол.ру" анонсирует финальный матч на «Стад де Франс».

Ле-Эрбье

До этого сезона мало кто знал такую команду, как «Ле-Эрбье». Представляет она не Лигу 1 и даже не Лигу 2. «Красные дьяволы», а именно такое прозвище носит клуб, представляют третий дивизион, причём там не блещут. Перед последним туром команда Стефана Масала занимает тринадцатое место и вполне может вылететь. Кстати, в третий дивизион «Ле-Эрбье» поднялся только в 2015-м году. До этого команда выступала в четвёртой, пятой, шестой и даже седьмой французской лиге.

Долгое время лучшим достижением «Ле-Эрбье» в Кубке Франции была стадия 1/16 финала. Но в этом сезоне команда совершила невероятный подвиг, повторить который, возможно, ей больше никогда не удастся. Конечно, «красным дьяволам» везло со жребием — на пути к финалу самым сильным их соперником был «Осер» из Лиги 2 — но это не отнимает их достоинств. Вторничная игра на «Стад де Франс» для всех футболистов, тренеров, работников и фанатов «Ле-Эрбье» будет матчем всей жизни.

В следующем сезоне «ПСЖ» получит нового тренера. Унаи Эмери вернул в Париж чемпионский титул и выиграл несколько внутренних трофеев, но этого мало, учитывая те средства, которые вкладывают в команду её владельцы. От «ПСЖ» давно ждут успехов в Лиге чемпионов, однако команда второй год подряд прекращает выступления на стадии 1/8 финала. Напоследок Эмери хочет собрать коллекцию из всех французских трофеев сезона. После побед в чемпионате и Кубке лиги парижане хотят поднять над головой и Кубок Франции.

Интересные факты

— «Ле-Эрбье» впервые в своей истории сыграет в финале Кубка Франции. Ранее лучшим достижением команды в турнире была 1/16 финала.

— «ПСЖ» выиграл 3 последних Кубка Франции.

— «ПСЖ» может в третий раз в своей истории выиграть в одном сезоне Лигу 1, Кубок лиги и Кубок Франции. Ранее парижанам это удавалось в сезонах 2014/15 и 2015/16.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Для «Ле-Эрбье» поединок на «Стад де Франс» будет главным матчем всей жизни. С настроем у подопечных Стефана Масала проблем не возникнет, другое дело что на одном лишь настрое далеко не уедешь. Да и волне могут «перегореть» скромные ребята из третьего дивизиона на огромном стадионе. Класс должен взять верх, поэтому мы предвидим победу «ПСЖ» в результативном матче. Наша ставка: «ПСЖ» победит и Тотал больше 3,5" с коэффициентом 1.53.