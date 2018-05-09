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«ПСЖ» обыграл «Ле-Эрбье» и в четвёртый раз подряд выиграл Кубок Франции
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«ПСЖ» обыграл «Ле-Эрбье» и в четвёртый раз подряд выиграл Кубок Франции 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
«ПСЖ» одержал победу над «Ле-Эрбье» в финальном матче Кубка Франции. Встреча прошла в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу парижской команды.
В середине первого тайма полузащитник Джовани Ло Чельсо вывел «ПСЖ» вперёд, а на 74-й минуте Эдинсон Кавани реализовал пенальти, закрепивший победу команды Унаи Эмери.
«ПСЖ» в четвёртый раз подряд и в 11-й раз в своей истории выиграл Кубок Франции. У «Ле-Эрбье», который представляет третий по силе французский дивизион, нет побед в турнире.
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