«ПСЖ» обыграл «Ле-Эрбье» и в четвёртый раз подряд выиграл Кубок Франции

«ПСЖ» одержал победу над «Ле-Эрбье» в финальном матче Кубка Франции. Встреча прошла в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу парижской команды.

В середине первого тайма полузащитник Джовани Ло Чельсо вывел «ПСЖ» вперёд, а на 74-й минуте Эдинсон Кавани реализовал пенальти, закрепивший победу команды Унаи Эмери.

«ПСЖ» в четвёртый раз подряд и в 11-й раз в своей истории выиграл Кубок Франции. У «Ле-Эрбье», который представляет третий по силе французский дивизион, нет побед в турнире.