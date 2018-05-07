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В Мурманской области полицейскими в течение двух суток задержаны подозреваемые в фальшивомонетничестве
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В Мурманской области полицейскими в течение двух суток задержаны подозреваемые в фальшивомонетничестве 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудникам ОЭБиПК МО МВД России «Апатитский» поступила информация о нахождении в обороте поддельных пятитысячных купюр. Несколько фальшивых купюр были изъяты полицейскими в торговых заведениях города.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники в течение двух суток установили причастность двух местных жителей к сбыту фальшивых денежных средств на территории города. Ранее судимый за неуплату алиментов безработный 23-летний житель Апатитов и его 24-летний ранее не судимый знакомый задержаны полицейскими во время специальной операции.
В ходе обысков, проведенных по месту жительства злоумышленников, оперативники нашли более 35 поддельных пятитысячных купюр, изготовленных способом цветной струйной печати, что подтвердила проведенная экспертиза.
В отношении двух жителей Апатитов следователем следственной части СУ УМВД России по Мурманской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.
Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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