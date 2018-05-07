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Азар исключает переход в «МЮ»
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Азар исключает переход в «МЮ» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Атакующий полузащитник «Челси» Эден Азар исключает свой переход в "Манчестер Юнайтед".
"Перейти в «Манчестер Юнайтед»? Никаких шансов", — цитирует Азара Mirror.
Азар: «Челси» может сделать концовку сезона особенной"
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