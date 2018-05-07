В спортивном комплексе «Олимпиец» провели спортивный праздник

В спортивном комплексе «Олимпиец» района Некрасовка состоялся спортивный праздник, посвященный Дню весны и труда. Участники мероприятия разделились на команды и приступили к соревнованиям.

Организаторы мероприятия подготовили для участников разнообразные и увлекательные командные эстафеты: («Кольца», «Прыжки», «Шар», «Ведерки» и многие другие). Команды оказались очень сплоченными и дружными. В конце мероприятия была проведена церемония награждения — участники были награждены медалями и дипломами. (нд)