Юрий Семин: «Говорили, что у Кверквелии нет скорости. А он бежал и догонял Бэйла»

— Еще одна примета — грузин в чемпионском составе?

— А как же! Царь Соломон — это серьезный грузин! Его приход был достаточно сложным. Отдельные специалисты — называть не буду — у нас посмотрели его на сборах и сказали: «У Соломона нет скорости». Я их спрашиваю: «А высмотрели матч Грузии с Уэльсом?». Где Кверквелия по дистанции бежал и догонял Бейла. Мне стало с этими специалистами все ясно. Как можно так говорить о футболисте, увидев его во втором составе «Рубина», растренированным?

— В конце прошлого года вы поставили Кверквелию на первое место в опросе «СЭ», определявшем список лучших футболистов РФПЛ-2017.

— Вы сами сейчас поставите Кверквелию на первое место, даже не сомневаюсь. А сейчас мне из своей команды сложно кого-то выделить. Это была очень ровная и настоящая команда. А на первое место я бы поставил наших болельщиков. В нынышнем сезоне 26-летний Кверквелия провел за «Локомотив» 40 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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