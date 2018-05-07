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Юрий Семин: «Говорили, что у Кверквелии нет скорости. А он бежал и догонял Бэйла»
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Юрий Семин: «Говорили, что у Кверквелии нет скорости. А он бежал и догонял Бэйла» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы в чемпионате России дал интервью обозревателям «СЭ» Александру ЛЬВОВУ и Игорю РАБИНЕРУ. Наставник железнодорожников отметил, что приход в команду грузинского защитника Соломона Кверквелии был достаточно сложным.
— Еще одна примета — грузин в чемпионском составе?
— А как же! Царь Соломон — это серьезный грузин! Его приход был достаточно сложным. Отдельные специалисты — называть не буду — у нас посмотрели его на сборах и сказали: «У Соломона нет скорости». Я их спрашиваю: «А высмотрели матч Грузии с Уэльсом?». Где Кверквелия по дистанции бежал и догонял Бейла. Мне стало с этими специалистами все ясно. Как можно так говорить о футболисте, увидев его во втором составе «Рубина», растренированным?
— В конце прошлого года вы поставили Кверквелию на первое место в опросе «СЭ», определявшем список лучших футболистов РФПЛ-2017.
— Вы сами сейчас поставите Кверквелию на первое место, даже не сомневаюсь. А сейчас мне из своей команды сложно кого-то выделить. Это была очень ровная и настоящая команда. А на первое место я бы поставил наших болельщиков. В нынышнем сезоне 26-летний Кверквелия провел за «Локомотив» 40 матчей во всех турнирах и забил три гола.
Полностью интервью Юрия Семина — скоро в «СЭ» Соломон Кверквелия: «Дай бог, „Локомотив“ сыграет с тбилисским „Динамо“ в полуфинале Лиги чемпионов» За Палыча! Рабинер о главном герое чемпионата // Секрет Семинского золота
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