Ростовский участок энергомоста в Крым планируют достроить к 15 мая

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. / ТАСС /. Работы по строительству и монтажу высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) от Ростовской атомной электростанции в Крым на территории Ростовской области планируют полностью завершить до 15 мая, сейчас готовность объекта — 99%. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.

"В рамках строительства ВЛ 500 кВ Ростовская— Андреевская-Вышестеблиевская (Тамань) на территории Ростовской области в полном объеме завершены мероприятия по установке опор и на 99% выполнен монтаж провода. Полное завершение строительно-монтажных работ запланировано до 15 мая", — сказал он.

Другая высоковольтная линия 500 кВ, которая обеспечит выдачу мощности энергоблока №4 ростовской АЭС в энергосистему Юга, уже полностью возведена. В феврале ЛЭП была поставлена под напряжение.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области высоковольтная линия Ростовская-Андреевская-Вышестеблиевская (Тамань) пройдет по территории Родионово— Несветайского, Мясниковского и Азовского районов, а также Ростова-на-Дону. Она также будет идти по территории девяти муниципалитетов Краснодарского края, а один из участков будет проложен по дну Керченского пролива. Протяженность высоковольтной линии составит 477 км.