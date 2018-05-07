Ещё
Ростовский участок энергомоста в Крым планируют достроить к 15 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ростовский участок энергомоста в Крым планируют достроить к 15 мая 

ТАСС 53 минуты назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. /ТАСС/. Работы по строительству и монтажу высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) от Ростовской атомной электростанции в Крым на территории Ростовской области планируют полностью завершить до 15 мая, сейчас готовность объекта — 99%. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.
"В рамках строительства ВЛ 500 кВ Ростовская— Андреевская-Вышестеблиевская (Тамань) на территории Ростовской области в полном объеме завершены мероприятия по установке опор и на 99% выполнен монтаж провода. Полное завершение строительно-монтажных работ запланировано до 15 мая", — сказал он.
Другая высоковольтная линия 500 кВ, которая обеспечит выдачу мощности энергоблока №4 ростовской АЭС в энергосистему Юга, уже полностью возведена. В феврале ЛЭП была поставлена под напряжение.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области высоковольтная линия Ростовская-Андреевская-Вышестеблиевская (Тамань) пройдет по территории Родионово— Несветайского, Мясниковского и Азовского районов, а также Ростова-на-Дону. Она также будет идти по территории девяти муниципалитетов Краснодарского края, а один из участков будет проложен по дну Керченского пролива. Протяженность высоковольтной линии составит 477 км.
ТАСС: последние новости
Участники Великой Отечественной войны к годовщине Победы получат по 10 тыс. рублей Нурмагомедов нанесет символический удар по мячу в матче РФПЛ "Анжи" - "Ахмат" Суарес признался, что совершил фол в эпизоде со вторым голом "Барселоны" в ворота "Реала"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева выступила с официальным заявлением64
Кабаева дала откровенное интервью168
Медведева переезжает в Канаду25
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера97
Определено будущее гражданство Медведевой9
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение