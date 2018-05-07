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Идеальное тело костромички покорило Европу
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Идеальное тело костромички покорило Европу 

k1news.ru 55 минут назад
Фото: k1news.ru
Со 2 по 7 мая в солнечной Испании прошел Чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу среди женщин и мужчин. В нем приняла участие костромичка Екатерина Андреева, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Катя выступила в номинации bikini-fitness и завоевала «бронзу». Это очередная прекрасная награда в ее копилке. Девушка отметила, что участниц в ее ростовой категории «First callout bikini fitness up to 169» было больше всего, так что борьба была нешуточная.
Это моя лучшая форма. Бронзовая призёрка Чемпионата Европы. Все эмоции после. Я безумно устала, — пишет костромичка на своей странице Вконтакте.
Екатерина — выступающий спортсмен (Elite Athlete IFBB) в категории Фитнес-бикини, абсолютная чемпионка Костромы, чемпионка Москвы, чемпионка России и чемпионка мира.
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