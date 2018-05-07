Идеальное тело костромички покорило Европу

Со 2 по 7 мая в солнечной Испании прошел Чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу среди женщин и мужчин. В нем приняла участие костромичка Екатерина Андреева , сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Катя выступила в номинации bikini-fitness и завоевала «бронзу». Это очередная прекрасная награда в ее копилке. Девушка отметила, что участниц в ее ростовой категории «First callout bikini fitness up to 169» было больше всего, так что борьба была нешуточная.

Это моя лучшая форма. Бронзовая призёрка Чемпионата Европы. Все эмоции после. Я безумно устала, — пишет костромичка на своей странице Вконтакте.

Екатерина — выступающий спортсмен (Elite Athlete IFBB) в категории Фитнес-бикини, абсолютная чемпионка Костромы, чемпионка Москвы, чемпионка России и чемпионка мира.