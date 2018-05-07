Череповецкие волейболистки представят Вологодчину на Универсиаде

Волейбольные баталии прошли в Вологде в рамках второго этапа Первенства студенческой волейбольной ассоциации Северо-Западного федерального округа. За победу сражались представители Вологодской и Ленинградской областей.

По итогам трех соревновательных дней первое место заняли волейболистки Череповецкого госуниверситета. Эта победа дала им право отправиться в Белгород, где в июне пройдет Универсиада.

Серебро завоевали представители ЛГК им. А. С. Пушкина из Ленинградской области. Замкнули тройку призеров спортсменки Вологодского госуниверситета.