Защитник сборной Франции готов поехать на чемпионат мира — 2018

Французский защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди сообщил, что полностью восстановился после повреждения и готов помочь своей национальной команде на предстоящем чемпионате мира — 2018, сообщает "Советский спорт"

"Я сделаю все возможное, чтобы набрать оптимальную форму, играть как можно больше. Физически и умственно я полностью здоров, работаю на полную мощность и готов поехать на чемпионат мира в Россию", — заявил он.

Серьезную травму Менди получил в сентября. У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена, из-за чего он пропустил весь сезон.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» вручили чемпионский кубок АПЛ.