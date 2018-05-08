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Защитник сборной Франции готов поехать на чемпионат мира — 2018
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Защитник сборной Франции готов поехать на чемпионат мира — 2018 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Французский защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди сообщил, что полностью восстановился после повреждения и готов помочь своей национальной команде на предстоящем чемпионате мира — 2018, сообщает "Советский спорт".
"Я сделаю все возможное, чтобы набрать оптимальную форму, играть как можно больше. Физически и умственно я полностью здоров, работаю на полную мощность и готов поехать на чемпионат мира в Россию", — заявил он.
Серьезную травму Менди получил в сентября. У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена, из-за чего он пропустил весь сезон.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» вручили чемпионский кубок АПЛ.
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