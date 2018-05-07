Светлана Кузнецова: Если и дальше буду терпеть неудачи, то не задержусь в теннисе надолго

«В данный момент я очень далека от оптимальных кондиций. Сейчас я концентрируюсь на том, чтобы набрать форму и обрести уверенность в своих силах. Мне потребуется на это определенное время.

Это очень трудно. Ни моя кисть, ни я сама еще не готовы на сто процентов. Однако я продолжу работать до тех пор, пока не наступит время завершать карьеру.