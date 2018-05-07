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Светлана Кузнецова: Если и дальше буду терпеть неудачи, то не задержусь в теннисе надолго
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Светлана Кузнецова: Если и дальше буду терпеть неудачи, то не задержусь в теннисе надолго 

Советский спорт 49 минут назад
«В данный момент я очень далека от оптимальных кондиций. Сейчас я концентрируюсь на том, чтобы набрать форму и обрести уверенность в своих силах. Мне потребуется на это определенное время.
Это очень трудно. Ни моя кисть, ни я сама еще не готовы на сто процентов. Однако я продолжу работать до тех пор, пока не наступит время завершать карьеру.
Планирую выступать еще два или три года. Впрочем, если я буду и дальше терпеть неудачи, то не задержусь в теннисе надолго», — приводит слова Кузнецовой Gotennis.ru.
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