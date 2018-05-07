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Мишин считает, что фигуристке Медведевой надо посочувствовать из-за перехода к тренеру Орсеру
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Мишин считает, что фигуристке Медведевой надо посочувствовать из-за перехода к тренеру Орсеру 

RT на русском 39 минут назад
Известный российский тренер Алексей Мишин поделился мнением о решении Евгении Медведевой перейти к канадскому наставнику Брайану Орсеру.
«Это такая неопределённая ситуация сейчас. Бывают разводы, приносящие счастье обоим расстающимся, бывают разводы, которые не приносят счастья обоим, другие разводы приносят счастье кому-то одному. Думаю, что сейчас правильная позиция — отнестись к этому спокойно», — приводит слова Мишина РИА Новости.
Он отметил, что Россия никого не теряет, так как в стране есть много достойных спортсменок. При этом Мишин подчеркнул, что Орсер показал себя как специалист высокого класса.
«Надо отнестись к этому спокойно и в какой-то степени посочувствовать Жене, которая сейчас находится в очень сложном положении», — добавил Мишин.
Ранее президент ФФККР Горшков заявил, что Медведева сама приняла решение об отъезде в Канаду.
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