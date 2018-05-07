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Черчесов: имеем ясность по Джикии, Васине и Кокорине — они не сыграют на ЧМ-2018
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Черчесов: имеем ясность по Джикии, Васине и Кокорине — они не сыграют на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 48 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о формировании заявки национальной команды на домашний чемпионат мира.
«11 мая мы планируем объявить список из 35 игроков в рамках расширенной заявки сборной и сразу же назовём 27-28 футболистов, которые соберутся в Новогорске 18 мая для подготовки к чемпионату мира. Понятно, что базовый вариант состава у тренерского штаба уже есть. Последние детали прояснятся в ближайшие несколько дней.
Что касается Джикии, Васина и Кокорина, то по всем трём игрокам мы имеем полную ясность — они не примут участия в чемпионате мира. К огромному сожалению, серьёзные травмы не позволят им в необходимой степени готовности подойти к турниру. Желаю ребятам спокойно восстановиться и готовиться уже к новому сезону. На одном турнире, пусть даже и таком крупном, жизнь не заканчивается», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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