Черчесов: имеем ясность по Джикии, Васине и Кокорине — они не сыграют на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о формировании заявки национальной команды на домашний чемпионат мира.

«11 мая мы планируем объявить список из 35 игроков в рамках расширенной заявки сборной и сразу же назовём 27-28 футболистов, которые соберутся в Новогорске 18 мая для подготовки к чемпионату мира. Понятно, что базовый вариант состава у тренерского штаба уже есть. Последние детали прояснятся в ближайшие несколько дней.