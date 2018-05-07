2 этап СМП РСКГ на Смоленском кольце: Интрига закручивается

Именно поэтому спортсмены всегда приезжают на Смоленское кольцо с особым удовольствием и чувствуют здесь себя по-домашнему. Но именно здесь обычно и происходят самые жаркие баталии в спортивных состязаниях.

Трасса под Смоленском непростая: существенный перепад высот, сложные повороты с непростыми выходами — все то приводит к тому, что атаковать здесь приходится на пределе возможностей как пилотов, так и техники.

После первого этапа, прошедшего на автодроме «Крепость „Грозная“ в Чечне, согласно техническому регламенту, все победители гонок во всех классах получили так называемый „призовой балласт“ — дополнительный вес, направленный на уравнивание возможностей спортсменов и автомобилей и повышение зрелищности гонок.

Олег Петриков рассказал, что „призовой балласт“ должен усложнить жизнь лидерам и внести интригу в борьбу за звания победителей. Однако в РСКГ достаточно профессионалов, которые успешно справляются с любыми обстоятельствами и способны воспользоваться любой возможностью, чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице.

Но дополнительную интригу в развитие событий внесла погода. После необычной для начала мая жары наступило похолодание и дожди. С одной стороны, это хорошо для турбомоторов и для сохранности резины, аппетит на которую у Смоленского кольца особенно развит. С другой стороны — дождь всегда провоцирует пилотов на ошибки, чреватые авариями и сходами. И, надо сказать, суббота изобиловала и тем, и другим.

Но воскресенье оказалось для лидера не слишком удачным: реверсивная решетка принесла ему старт лишь на 6-й позиции, соперничество не с самыми уживчивыми гонщиками, несколько контактов и повреждение подвески и резины, вследствие чего Роману пришлось несладко на протяжении всей гонки. В итоге после второго этапа произошла смена лидера, и на первое место в чемпионате вышел Алексей Дудукало , чьим лучшим результатом стало 2-е место во второй гонке 1-го этапа.

Второе место в чемпионате осталось за Романом Голиковым, а вот на третье после победы во второй гонке 2-го этапа вышел Кирилл Ладыгин (команда Lada Sport Rosneft). Свою первую и долгожданную победу Кирилл прокомментировал таким образом:

»В квалификации мы поняли, что уступаем соперникам больше секунды. Это расстраивало, т.к., мы понимали, что придется бороться за место в десятке. В субботу так и получилось, мы отыгрывали позиции, но до лидеров было далеко, — рассказал Кирилл. — Я старался ехать без нарушений, пытаясь добраться до позиций, которые позволили бы в воскресенье стартовать в первых рядах. И с этой задачей справился».

Дальше Кириллу было необходимо лишь удержать первенство, и с этим он тоже справился. Однако и Роман Голиков сумел найти свой позитив в невысоком месте на финише второй гонки, а три очка разницы в турнирной таблице еще не повод расстраиваться:

«Я достаточно оптимистично настроен на будущее, несмотря на не самые лучшие результаты второй гонки. Плюсы можно найти во всем — например, к следующему этапу в Нижнем Новгороде мы снимем лишний вес и снова сможем бороться за хорошие очки на облегченном автомобиле, — рассказал Роман после финиша.

К тому же важно отметить, что в отличие от таких пилотов как Кирилл Ладыгин или Алексей Дудукало, выступающих за крупные и богатые команды Лукойл и Лада Спорт Роснефть , Роман Голиков едет под флагами частного коллектива УГМК Моторспорт, где собрались настоящие энтузиасты автоспорта, а это дорогого стоит.

Ну а сенсацией воскресной гонки стал Антон Бадоев, устоявший под атаками со стороны более опытных пилотов и сумевший сохранить до самого финиша второе место.

Пожалуй, интереснее всего разворачивались события в классе Национальный, который известен своей массовостью и эмоциональной борьбой. Там настоящим героем стал Глеб Кузнецов (Академия Ралли), который в субботу одержал победу, стартовав с 8-го места. После перипетий со штрафами, которыми изобиловал старт сезона в Чечне, Глеб показал, на что он способен и теперь занимает в общем зачете 2-е место, проигрывая лишь 2 очка Павлу Кальмановичу из AG Team, который заработал в субботней гонке серебряную награду. Третьим стал Василий Кораблев. Однако не меньше героизма и смекалки понадобилось Ефиму Гантмахеру (еще один пилот УГМК Моторспорт), который с 15 позиции после не слишком удачной дождевой квалификации сумел на своей Lada Kalina NFR, которую он нежно называет «Катерина», подняться сразу на 7 место! В воскресенье Ефим вознамерился улучшить свой результат и финишировал 4-м, но немного не рассчитал с расходом топлива и на обязательном взвешивании показал вес меньше требуемого, за что был дисквалифицирован. Победу же в воскресной гонке одержал Андрей Петухов (Lada Sport Rosneft), который лидировал от самого старта до финиша.

В объединённых заездах классов Супер-продакшн и Туринг-Лайт тоже не обошлось без сенсаций: именно на Смоленском кольце отметил свое возвращение в гонки после 6-летнего перерыва Евгений Мейтес за рулем Lada Granta в классе Супер-продакшн — и в первой же гонке завоевал бронзу, пропустив вперед только Михаила Митяева Владислава Незванкина (Lada Sport Rosneft). Во второй гонке Митяев и Незванкин поменялись местами, а вот третьим стал Николай Виханский (Delphi Technologies RHHCC R. T.).

В классе Туринг-Лайт отлично справился с задачей Андрей Масленников на Ford Fiesta: он квалифицировался третьим, однако в заезде сразу вырвался вперед и выиграл гонку. Вторым стал его партнер по команде Подмосковье Моторспорт Владимир Черевань на Volkswagen Polo, третьим стал Андрей Радошнов из Carville Racing, который выжал из тяжелого Peugeot 208 максимум. Ну а на следующий день пилоты досрочно закончили гонку, преодолев три четверти дистанции. Сначала Ильдар Рахматуллин потерял на торможении свой Renault Twingo, долетев до отбойника, что стало поводом для первого появления автомобиля безопасности; второй раз он выехал из-за схода Игоря Самсонова. Победу завоевал Андрей Радошнов, вторым стал Александр Малинин , третьим Андрей Масленников.

Но главным сюрпризом и восходящей звездой Российского чемпионата стала 14-летняя пилотесса, выступающая в Первенстве Национальный Юниор Ирина Сидоркова. Сначала он победила в первой гонке, стартовав со второго места на гриде, что было довольно ожидаемо, но вот во второй реверсивной гонке ей предстояло стартовать с 8го места, но вот уже на 3-м круге она уже четвертая, на 5-м — третья, а еще через три круга возглавляет заезд, воспользовавшись борьбой лидеров, и так и не уступает победу! Теперь Ирина лидирует в списке из 14 юных пилотов, а ближайшему сопернику «везет» 31 очко, т.е. обыгрывает его почти вдвое!

Следующий этап Российской серии кольцевых гонок пройдет на автодроме «Нижегородское кольцо» 2-3 июня.