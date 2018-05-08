Второй этап СМП РСКГ прошёл на автодроме «Смоленское кольцо»

Чугунные болванки обсуждаются болельщиками чаще, чем яркие обгоны.

Принцип равенства, казалось бы, святая вещь для спорта. И порой даже малейших подозрений в подсуживании достаточно, чтобы вызвать гнев общественности — вне зависимости от дисциплины. Однако в гонках с некоторого времени равенство считается возможным принести в жертву зрелищности, и если кто-то из участников той или иной серии оказался ощутимо быстрее остальных, он должен быть готов к тому, что его подвергнут самой настоящей сегрегации. К примеру, в Российской серии кольцевых гонок каждый класс выходит на старт дважды за уик-энд — и победитель субботнего заезда начинает воскресную гонку с третьего, а то и пятого ряда стартового поля. С какой именно позиции — решает жеребьёвка: раньше эта позиция была фиксированной, но это порой подталкивало пилотов, которые в субботу не смогли прорваться в лидирующую группу, ближе к концу заезда играть в самые настоящие поддавки ради воскресного поула. Впрочем, такая «ссылка» в середине пелотона — полбеды, если вспомнить о сложной системе весовых гандикапов.

Возьмём «Туринг» — самый быстрый и престижный класс российского кольца. В нём участвуют автомобили, подготовленные по техническим требованиям международной категории TCR. За соблюдением требований следит специальная комиссия — и она же перед началом сезона испытывает все автомобили, включая разработанный в России седан Lada Vesta. После чего выдаёт каждому производителю определённые предписания: снизить или повысить мощность мотора, сделать больше или меньше дорожный просвет, утяжелить или облегчить машину. При этом в категории TCR допустимо использование двух типов коробок передач: позаимствованных у серийных машин роботизированных (наиболее известны коробки из семейства DSG, устанавливающиеся на машины производства концерна Volkswagen ) — и разработанных специально для участия в гонках секвентальных. Использование секвентальной коробки, обеспечивающей более быстрое переключение передач, «наказывается» определённой порцией балласта.

Итак, автомобили «Туринга» ещё не проехали ни одной гонки, а некоторым из них уже пришлось взять на борт две порции балласта. Дальше — больше. После каждого проведённого заезда наградой для финишировавших в первой тройке становятся не только кубки и внушительная порция зачетных очков, но и «призовой» балласт: 30 кг победителю, 20 кг обладателю второго места и 10 кг — третьего. Наконец, по ходу всего этапа компьютерная программа, разработанная всё той же комиссией TCR, анализирует времена на круге — и по завершении уик-энда дополнительная порция балласта выписывается всем гонщикам, выступающим на автомобилях наиболее успешной марки.

А вот как всё это выглядит на практике. Минувшей зимой команда Lukoil Racing Team — один из лидеров «Туринга» — приобрела два автомобиля Audi RS3. Обе машины укомплектованы секвентальной коробкой — таким образом, кое-какой балласт им был положен изначально. Весной прошли сравнительные заезды — и комиссия TCR установила для автомобилей Audi максимальный вес (в частности, на 40 килограммов больше, чем для седанов Lada Vesta). Всё это не помешало пилотам столичной команды удачно провести первый этап Российской серии кольцевых гонок, прошедший в середине апреля на трассе в Грозном — выиграть один заезд, подняться на подиум во втором и продемонстрировать хорошие времена на круге. И судьи тут же выписали пилотам «красно-белых» дополнительные килограммы.

В результате накануне второго этапа, который проходил в минувшие выходные на «Смоленском кольце» под Дорогобужем сложилась своеобразная ситуация. Лидер Lukoil Racing, титулованный Алексей Дудукало , занимал третье место в общем зачёте — и при этом его Audi RS3 после загрузки четырьмя (!) порциями балласта весила 1420 килограммов. В то же самое время автомобиль лидера общего зачёта Романа Голикова — Volkswagen Golf с коробкой DSG — был на 100 килограммов легче! Кто-то может подумать, что разница в 7,5% — невелика беда, но когда решить судьбу победы могут доли секунды, на счету и каждый килограмм. Вдобавок эффект от балласта был прекрасно виден в субботней гонке «Туринга», когда Дудукало и Голиков на протяжении практически всего заезда боролись за третье место.

Классическая технология обгона на «Смоленском кольце» — идеально пройти последний поворот, скоростную «Параболику», лучше соперника разогнаться в начале прямой «старт-финиш» (самой длинной на этой трассе) и совершить обгон либо непосредственно на прямой, либо на жёстком торможении перед шпилькой первого поворота. По ходу заезда Голиков не раз допускал помарки при прохождении «Параболики», что обеспечивало Дудукало преимущество на разгоне — и в какой-то момент красно-белая Audi начинала стремительно сокращать отставание от белого Volkswagen. Но вскоре разрыв стабилизировался и снова начинал увеличиться: эффект от разницы в весе был сильнее, чем эффект от ошибки пилота. В результате третье место так и осталось за Голиковым. В воскресенье ситуация повторилась — только на этот раз Дудукало не смог отвоевать второе место у Антона Бадоева, джентльмен-драйвера, который за весь прошлый год ни разу не смог финишировать выше седьмого места.