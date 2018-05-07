Смолов: воспоминания о неудачном периоде карьеры не дают почивать на лаврах 

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов ответил на вопрос по поводу раннего периода своей карьеры, когда он почти не забивал.
«Часто ли вспоминаю тот период? На самом деле воспоминания о нём и эмоции, которые я тогда испытывал, — они всегда со мной. Они не дают мне расслабляться, почивать на лаврах, останавливаться в работе. Вспоминая тот промежуток времени и тот этап, я понимаю, что всегда надо работать, самосовершенствоваться и развиваться.
Думаю, сейчас я знаю, что делать, чтобы избежать чёрной полосы. Понимаю, и достаточно чётко. Скажем так, здесь уместна фраза, что нельзя служить двум богам. И за всё приходится платить. Я сейчас говорю о собственном восприятии профессии и отношении к ней», — сказал Смолов в интервью «Чемпионату». Полное интервью с Фёдором Смоловым читайте на «Чемпионате».