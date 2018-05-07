Ещё
Смолов: воспоминания о неудачном периоде карьеры не дают почивать на лаврах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смолов: воспоминания о неудачном периоде карьеры не дают почивать на лаврах 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов ответил на вопрос по поводу раннего периода своей карьеры, когда он почти не забивал.
«Часто ли вспоминаю тот период? На самом деле воспоминания о нём и эмоции, которые я тогда испытывал, — они всегда со мной. Они не дают мне расслабляться, почивать на лаврах, останавливаться в работе. Вспоминая тот промежуток времени и тот этап, я понимаю, что всегда надо работать, самосовершенствоваться и развиваться.
Думаю, сейчас я знаю, что делать, чтобы избежать чёрной полосы. Понимаю, и достаточно чётко. Скажем так, здесь уместна фраза, что нельзя служить двум богам. И за всё приходится платить. Я сейчас говорю о собственном восприятии профессии и отношении к ней», — сказал Смолов в интервью «Чемпионату». Полное интервью с Фёдором Смоловым читайте на «Чемпионате».
Чемпионат.com: последние новости
Заболотный — Чалов: кто больше заслуживает вызова в сборную России Смолов вспомнил об эксперименте с внешностью, за который ему стыдно Нурмагомедов нанесёт первый удар в матче «Анжи» – «Ахмат»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева выступила с официальным заявлением64
Кабаева дала откровенное интервью168
Медведева переезжает в Канаду25
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера97
Определено будущее гражданство Медведевой9
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение