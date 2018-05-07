Юрий Семин: «Локомотив» не особо умному О'Коннору все сделал"

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы в чемпионате России дал интервью обозревателям «СЭ» Александру ЛЬВОВУ и Игорю РАБИНЕРУ . Наставник железнодорожников раскритиковал заявления бывшего игрока команды Гарри О’Коннора о якобы имевших случаях с манипуляциями с кровью во время его выступлений за «Локомотив».

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— Еще одна звезда сезона — Джефферсон Фарфан . При том что говорили: когда он приехал, это не вызвало у вас энтузиазма.

— Без тренера игрока нельзя привозить, это неправильно. Но Фарфан — в высшей степени профессионал, он соскучился по футболу. И он попал в команду, в котором ему дали раскрыться. К нему очень уважительно относились все игроки. Даже когда он приехал с большим лишним весом. И он себя очень достойно вел. Команда и Фарфан нашли друг друга. Это говорит еще и о том, что адаптация игрока зависит и от самого игрока. Он принял традиции клуба и нашей страны. Ему все понравилось.

Не так как О’Коннору — помните такого, который сейчас неизвестно что пишет? О клубе, который этому не особо умному парню все сделал. А Фарфан — толковый, профессионал. Потому и пошло все дело.

Такая же ситуация и с Эдером. Он из очень бедной семьи, из детского дома. Но он знает пять языков! И русский в том числе. Быстро выучил.

— То есть когда вы говорили Эдером на поле после финального свистка, то делали это по-русски и без переводчика?

— Да. И он все понимал.

Полностью интервью Юрия Семина — скоро в «СЭ»

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