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Аль-Аттия остался без Yaris WRC
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Аль-Аттия остался без Yaris WRC 

За рулем Кубань 42 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
В середине февраля во время своего визита в Россиию на баху «Северный лес» Катарец Нассер Аль-Аттия заявил журналистам о том, что у него есть договорённость об участии за рулём Toyota Yaris WRC в шести этапах чемпионата мира по ралли.
По словам гонщика его программа выступлений должна была включать в себя шесть этапов: Аргентину, Португалию, Италию, Германию, Турцию и Испанию. Однако в Аргентине Нассер так и не появился…
И вот на днях в интервью Autosport руководитель заводской раллийной команды Toyota Gazoo Racing Томми Мякинен рассказал, что первоначальные планы коллектива и известного рейдовика приказали долго жить.
«Мы не можем гарантировать того, что данное сотрудничество состоится, поэтому правильнее сказать «нет», — заявил финн. — Выступление четвёртого экипажа не было нашей задачей. Её можно реализовать и если из этого выйдет что-то позитивное, то это можно сделать. Просто сейчас это не является нашим приоритетом».
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