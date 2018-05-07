Аль-Аттия остался без Yaris WRC

В середине февраля во время своего визита в Россиию на баху «Северный лес» Катарец Нассер Аль-Аттия заявил журналистам о том, что у него есть договорённость об участии за рулём Toyota Yaris WRC в шести этапах чемпионата мира по ралли.

По словам гонщика его программа выступлений должна была включать в себя шесть этапов: Аргентину, Португалию, Италию, Германию, Турцию и Испанию. Однако в Аргентине Нассер так и не появился…

И вот на днях в интервью Autosport руководитель заводской раллийной команды Toyota Gazoo Racing Томми Мякинен рассказал, что первоначальные планы коллектива и известного рейдовика приказали долго жить.

«Мы не можем гарантировать того, что данное сотрудничество состоится, поэтому правильнее сказать «нет», — заявил финн. — Выступление четвёртого экипажа не было нашей задачей. Её можно реализовать и если из этого выйдет что-то позитивное, то это можно сделать. Просто сейчас это не является нашим приоритетом».